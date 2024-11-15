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Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu?

Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu?
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Bir anne, bebeğine tiner içirerek ölümüne sebep oldu. Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın detayları ve annenin durumuyla ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.

Esenyurt'ta bir annenin bebeğine tiner içirerek ölümüne sebep olduğu olay sosyal medyada büyük tepki topladı. hastaneye kaldırılan bebek müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğine tiner içirip öldüren annenin tutuklanıp tutuklanmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu? Detaylar haberimizde...

BEBEĞİNE TİNER İÇİRİP ÖLDÜREN ANNE OLAYI NEDİR?

26 Eylül'de bir parkta oturan anne, Emre adını verdiği bebeğine biberona koyduğu tineri içirdi. Ardından bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti. Bebek, evde fenalaşınca Fatih'te bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan bebek 2 ay süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu?

ANNE TUTUKLANDI MI, NE OLDU?

Kırıkkale'de ikamet eden Dilek Ç. (23) ile sevgilisi Y.E.'nin evlilik dışı çocukları dünyaya geldi. Ardından İstanbul'a akrabalarının yanına gelen Dilek Ç, bebeğini vahşice katletti. Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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