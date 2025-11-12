BDDK nedir? BDDK ne iş yapar, yeni düzenlemeleri neler?

Bankacılık sisteminde güvenliği artırmak ve dolandırıcılık risklerini azaltmak için yapılan son hamleler merak konusu oldu. İşte bu düzenlemeleri hayata geçiren BDDK'nın kim olduğu, görevleri ve getirdiği yeni uygulamalar gündemdeki tartışmaları şekillendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BDDK NEDİR?

BDDK, yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye'de bankacılık sektörünü düzenlemek ve denetlemekle görevli resmi bir kurumdur. Bankaların faaliyetlerini mevzuata uygun şekilde yürütmesini sağlar, finansal sistemin güvenliğini ve istikrarını korumaya çalışır.

BDDK NE İŞ YAPAR?

BDDK'nın temel görevleri şunlardır:

Bankaların ve finansal kuruluşların mevzuata uygun çalışıp çalışmadığını denetlemek.

Finansal sistemdeki riskleri önceden tespit ederek, tüketicileri ve piyasayı korumak.

Bankacılık sektöründeki usulsüzlük ve dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek.

Yeni bankacılık ürünleri ve hizmetleri için düzenlemeler yapmak, sektöre rehberlik sağlamak.

BDDK'NIN YAPTIĞI YENİ DÜZENLEMELER NELER?

Son dönemde BDDK, artan dijital dolandırıcılık vakaları nedeniyle kredi kartları ve nakit işlemlerinde yeni güvenlik önlemleri getirdi:

Saat kısıtlaması: Bankalar, gece 22.00 ile sabah 06.00 arasında yapılacak nakit avans işlemlerinde ekstra kimlik doğrulaması zorunluluğu getirdi.

Çipli kimlik doğrulaması: Bu saatler arasında işlem yapmak isteyenler, çipli kimlik kartlarıyla mobil cihaz üzerinden onay vermek zorunda.

NFC özelliği olmayan telefonlarda işlem yapılamaması: NFC'si olmayan cihaz sahipleri, belirtilen saatler arasında nakit çekimi gerçekleştiremeyecek.

Amaç, uyurken dolandırıcıların kredi kartlarından nakit çekim yapmasını önlemek ve kullanıcıların hesaplarını korumak.