Türkiye'de 10 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları 10. gününde de devam ederken depremzede hanelerin banka kartları ve kredi kartlarını düzenleyen yeni düzenleme BDDK tarafından görüşüldü. Düzenlemenin depremzedeler iradesi dışında kart bililerinin alınıp 3. kişiler tarafından kullanılması gibi düzenlemeyle son bulacağı amaçlanıyor. Peki, BDDK kredi kartı ve banka kartı temasız özeliği kaldırıldı mı? İşte merak edilenler!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi Vatandaşların kredi kartlarında bulunan ve temassız ödeme yapmalarını sağlayan özellik hakkında yeni bir açıklama geldi. Açıklamanın ardından vatandaşlar Banka kartı ve kredi kartı temasız ödeme özeliklerinin kapatılıp kapatılmayacağınımerak ediyor. Peki, BDDK kredi kartı ve banka kartı temasız ödemelerini kaldırdı mı? Temasız ödeme nedir? Detaylar haberimizde...

KREDİ KARTI VE BANKA KARTI TEMASIZ ÖDEME KALDILIRDI MI?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür. "ifadelerine yer verdi.

BANKA KARTLARINDA UYGULANAN TEMASIZ ÖDEME ÖZELİĞİ NEDİR?

Kartınızın üzerinde temassız işaretini ( ) görüyorsanız, kartınız temassız ödeme özelliği taşıyor demektir. Temassız kartınızı, temassız özellikli POS ve ya Ödeme Kaydedici Cihaza (ÖKC) yaklaştırarak ödemenizi hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.