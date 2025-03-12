Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
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Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti mi? BDDK kredi düzenlemesi ne oldu?

Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti mi? BDDK kredi düzenlemesi ne oldu?
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi düzenlemesi hakkında merak edilenler artıyor. Kredi düzenlemesi, bankaların kredi verme kurallarını ve limitlerini belirliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son dönemde ihtiyaç kredilerine ilişkin önemli düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemeler kapsamında kredi limitleri artırılmış ve vade süreleri güncellendi. Peki, BDDK'nın kredi düzenlemesi ne oldu? İhtiyaç kredisi limitleri ve vadeleri nasıl değişti? İşte detaylar...

BDDK KREDİ DÜZENLEMESİ NE OLDU?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamaya göre, kredi vade sınırı nihai fatura değeri iki milyon beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde kırk sekiz ay, iki milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde otuz altı ay, beş milyon Türk Lirasının üzerinde olup altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yirmi dört ay, altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde on iki ay olarak belirlendi.

Taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranında? nihai fatura değeri iki milyon beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde yetmişi, iki milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde elliyi, beş milyon Türk Lirasının üzerinde olup altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde otuzu, altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde yirmiyi, yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verildi.

Bu karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında vade sınırlarına ilişkin olarak kredinin kullandırım tarihindeki aynı vadelerin uygulanması kararlaştırıldı.

BDDK kredi düzenlemesi ne oldu?

VADE SINIRI NE OLDU?

Karara göre vade sınırı, nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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