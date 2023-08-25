BDDK'dan muafiyet! KKTC'ye seyahat harcamalarında taksit imkanı devam edecek

Kredi kartlarında havayolu, seyahat ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalarda taksitlendirmeyi yasaklayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), KKTC'ye seyahatlerle ilgili yeni bir karar aldı. Yavru Vatan'a muafiyet tanıyan BBDK, KKTC'ye yönelik seyahat harcamalarında 3 taksit imkanının devam edeceğini açıkladı.

BBDK'DAN RESMİ AÇIKLAMA

BDDK'dan konuya dair yapılan açıklamada "BDDK Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına dair 31.07.2023 tarihli ve 10631 sayılı Kurul Kararının, 31.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme sürelerinin 3 ay olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir" denildi.

31 TEMMUZ'DA YASAKLANMIŞTI

Kurul, 31 Temmuz'da havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalarda taksit yapılmasını yasaklamıştı.