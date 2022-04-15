BBN Türk frekans değerleri nedir? BBN Türk kimin, hangi kanalda? BBN Türk FEC, polarizasyon, sembol oranı ve frekans bilgileri! BBN Türk frekans 2022

Youtube kanalı da olan BBN Türk'ün frekans değerleri merak edildi. Peki, BBN Türk frekans sayıları kaçtır? BBN Türk hangi kanallarda yer alıyor? BBN Türk kimin, kanal kime ait? BBN Türk frekans neler 2022 ?

BBN TÜRK HAKKINDA

BBN Türk Tv, milli ve manevi değerlere bağlı, insanı merkezine alan, suni gündemler yerine ülke gerçeklerini ön plana alan yapıcı yaklaşımıyla, Türkiye'de haber kanalı anlayışına farklı bir soluk getirmek için yola çıktı. İstanbul ve Ankara stüdyoları ile haber altyapısını güçlendirdi. Seda Akbay, Defne Sarısoy, Hulki Cevizoğlu, Celal Kazdağlı, Fehmi Çalmuk, Bülent Orakoğlu, Cüneyt Polat, Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu,Ramazan Kurtoğlu, Murat Akan, Erkan Trükten, Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Prof. Dr. Sencer İmer, Oğuzhan Akyener, Neşat Gündoğdu, Süleyman Beledioğlu, Faik Çetiner, Uğur Özteke ve Fahrettin Damga gibi alanının önde gelen isimlerini kadrosuna katarak hem haber hem de program çıtasını yükseltti.

BBN TÜRK FREKANS DEĞERLERİ

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12729

Sembol Rate : 30000

Polarizasyon : V(Dikey)

FEC Değeri : 2/3

BBN TÜRK HANGİ KANALLARDA?

D-Smart'ta 38. kanal

Kablo TV'de 72. kanal

BBN Türk'ün resmi web sitesine "https://bbnturk.com.tr/" adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde kanalın Youtube hesabı da bulunuyor.

BBN AÇILIMI NEDİR?