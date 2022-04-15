BBN Türk frekans değerleri nedir? BBN Türk kimin, hangi kanalda? BBN Türk FEC, polarizasyon, sembol oranı ve frekans bilgileri! BBN Türk frekans 2022
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BBN Türk kanalının frekans değerleri merak edildi. Gündemde yer alan TV kanallarından birisi de BBN Türk oldu. Peki, BBN Türk frekans değerleri, frekans bilgileri nedir? BBN Türk hangi kanallardan izlenir? BBN Türk FEC, Polarizasyon, Sembol oranı vb. frekans değerleri nedir? BBN Türk frekans 2022 Detaylar haberimizde.
Youtube kanalı da olan BBN Türk'ün frekans değerleri merak edildi. Peki, BBN Türk frekans sayıları kaçtır? BBN Türk hangi kanallarda yer alıyor? BBN Türk kimin, kanal kime ait? BBN Türk frekans neler 2022 ?
BBN Türk Tv, milli ve manevi değerlere bağlı, insanı merkezine alan, suni gündemler yerine ülke gerçeklerini ön plana alan yapıcı yaklaşımıyla, Türkiye'de haber kanalı anlayışına farklı bir soluk getirmek için yola çıktı. İstanbul ve Ankara stüdyoları ile haber altyapısını güçlendirdi. Seda Akbay, Defne Sarısoy, Hulki Cevizoğlu, Celal Kazdağlı, Fehmi Çalmuk, Bülent Orakoğlu, Cüneyt Polat, Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu,Ramazan Kurtoğlu, Murat Akan, Erkan Trükten, Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Prof. Dr. Sencer İmer, Oğuzhan Akyener, Neşat Gündoğdu, Süleyman Beledioğlu, Faik Çetiner, Uğur Özteke ve Fahrettin Damga gibi alanının önde gelen isimlerini kadrosuna katarak hem haber hem de program çıtasını yükseltti.
- Uydu : Türksat 4A
- Frekans : 12729
- Sembol Rate : 30000
- Polarizasyon : V(Dikey)
- FEC Değeri : 2/3
D-Smart'ta 38. kanal
Kablo TV'de 72. kanal
BBN Türk'ün resmi web sitesine "https://bbnturk.com.tr/" adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde kanalın Youtube hesabı da bulunuyor.
BBN kısaltmasının açılımı "Birlik Beraberlik Noktası" anlamına gelmektedir.