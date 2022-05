BBL maçı ne zaman? BBL vs NAVI maçı kaç kaç bitti? BBL maç sonucu! - Haberler

BBL maçı ne zaman? VCT Challengers EMEA - Stage 2 bugün başladı. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı kıyasıya mücadelenin verildiği BBL vs NAVI maçı hakkında E spor takipçileri BBL maçı ne zaman? BBL vs NAVI maçı kaç kaç bitti? BBL maç sonucu ne oldu araştırmaları yapıyor. İşte BBL vs NAVI maç sonucu haberimizde...

BBL MAÇI NE ZAMAN?

BBL vs NAVI Valorant maçı bugün saat 17.00'daydı. Heyecan dolu anlara sahne olan maç, 1-1 eşitlikle sürerken Fracture haritasındaki final turunda BBL öne geçti ve skoru 2-1'e getirerek maçı kazandı. İşte BBL'in resmi Twitter hesabından maçın ardından yaptığı paylaşım:

VCT Challengers EMEA - Stage 2 serüvenindeki ilk maçımızda NAVI takımına karşı 2-1 galip geliyoruz. Gelecek maçlarda görüşmek üzere!

BBL ESPORTS NEDİR?

BigBossLayf Esports veya bilinen adı ile BBL Esports, Ferit "wtcN" Karakaya, Kemal Can "Kendine Müzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk ve Okan "oid" İlker Demirel, tarafından Temmuz 2020'de kurulmuş bir Türk elektronik spor kulübüdür. Valorant First Strike Türkiye Büyük Finali'nde rakibi Futbolist'i 3-0 yenerek ilk Valorant First Strike Türkiye Şampiyonu olmuştur. Takım, The Spike'ın oluşturduğu Avrupa'nın en iyi VALORANT takımları listesinde 28 Mart 2022 itibarıyla 12. sırada yer almaktadır.

BBL VALORANT KADROSU

Kullanıcı adı Adı Milliyeti AsLanM4shadoW Ali Osman Balta Türkiye pAura Melih Karaduran Türkiye Turko Mehmet Özen Türkiye aimDLL Hüseyin Kabışteke Türkiye QutionerX Doğukan Dural Türkiye





