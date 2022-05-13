BBL Esports Valorant Kadrosu 2022: BBL Valorant oyuncuları isimleri ne? İşte BBL Valorant kadrosu! - Haberler

BBL Esports Valorant Kadrosu 2022: BBL Valorant oyuncuları isimleri ne? İşte BBL Valorant kadrosu!
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Espor karşılaşmaları her geçen gün etki alanını genişleterek büyük kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Espor oyuncuları hakkında bilgiler de Espor takipçileri tarafında merak ediliyor. Peki, Türkiye'nin en çok bilinen Espor takımlarından biri olan BBL Esports Valorant kadrosu isimleri ne? BBL Valorant oyuncuları kim? İşte BBL Valorant kadrosu!
BBL Esports Valorant kadrosu merak ediliyor. E spor karşılaşmaları her geçen günetki alanını genişleterek büyük kitlelere ulaşmaya devam ediyor. E spor oyuncuları hakkında bilgiler de E spor takipçileri tarafında merak ediliyor. Peki, Türkiye'nin en çok bilinen E spor takımlarından biri olan BBL Esports Valorant kadrosu isimleri ne? BBL Valorant oyuncuları kim? İşte BBL Valorant kadrosu haberimizde...
- Ali Osman "AsLanM4shadoW" Balta
- Mehmet "Turko" Özen
- Hüseyin "aimdll__" Kabışteke
- Melih "pAura" Karaduran
- Doğukan "QutionerX" Dural
BigBossLayf Esports veya bilinen adı ile BBL Esports, Ferit "wtcN" Karakaya, Kemal Can "Kendine Müzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk ve Okan "oid" İlker Demirel, tarafından Temmuz 2020'de kurulmuş bir Türk elektronik spor kulübüdür. Valorant First Strike Türkiye Büyük Finali'nde rakibi Futbolist'i 3-0 yenerek ilk Valorant First Strike Türkiye Şampiyonu olmuştur. Takım, The Spike'ın oluşturduğu Avrupa'nın en iyi VALORANT takımları listesinde 28 Mart 2022 itibarıyla 12. sırada yer almaktadır.