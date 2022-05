BBL Esports Valorant Kadrosu 2022: BBL Valorant oyuncuları isimleri ne? İşte BBL Valorant kadrosu! - Haberler

BBL Esports Valorant kadrosu merak ediliyor. E spor karşılaşmaları her geçen günetki alanını genişleterek büyük kitlelere ulaşmaya devam ediyor. E spor oyuncuları hakkında bilgiler de E spor takipçileri tarafında merak ediliyor. Peki, Türkiye'nin en çok bilinen E spor takımlarından biri olan BBL Esports Valorant kadrosu isimleri ne? BBL Valorant oyuncuları kim? İşte BBL Valorant kadrosu haberimizde...

BBL ESPORTS VALORANT KADROSU

Ali Osman " AsLanM4shadoW " Balta

" Balta Mehmet " Turko " Özen

" Özen Hüseyin " aimdll__ " Kabışteke

" Kabışteke Melih " pAura " Karaduran

" Karaduran Doğukan "QutionerX" Dural

BBL ESPORTS NEDİR?

BigBossLayf Esports veya bilinen adı ile BBL Esports, Ferit "wtcN" Karakaya, Kemal Can "Kendine Müzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk ve Okan "oid" İlker Demirel, tarafından Temmuz 2020'de kurulmuş bir Türk elektronik spor kulübüdür. Valorant First Strike Türkiye Büyük Finali'nde rakibi Futbolist'i 3-0 yenerek ilk Valorant First Strike Türkiye Şampiyonu olmuştur. Takım, The Spike'ın oluşturduğu Avrupa'nın en iyi VALORANT takımları listesinde 28 Mart 2022 itibarıyla 12. sırada yer almaktadır.

BBL ESPORTS VALORANT TAKIMININ KATILDIĞI TURNUVALAR

Turnuva Tier Yıl Sıra Ödül Mandatory.gg Cup B-Tier 2020 3-4. $1,179 First Strike Türkiye A-Tier 2020 1. $20,500 CT 2021: Regional Masters Turkey A-Tier 2021 2. $15,000 Open Fire All Stars B-Tier 2021 1. $7,110 VCT 2021: Turkey Stage 2 Challengers 2 B-Tier 2021 1. $9,577 Champions Tour Stage 1: EMEA Challengers A-Tier 2022 7-8. $13,190

Haberler.com - Gündem