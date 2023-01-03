Beğeniyle izlenen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bugün yayın akışında gözükmedi. Bunun akabinde izleyiciler, Ben Bu Cihana Sığmazam ara mı verdi merak etti. Peki, BBCS ara mı verdi? Ben Bu Cihana Sığmazam final mi yaptı, bitti mi? BBCS bugün var mı, yok mu, niye yok? BBCS yeni bölüm haftaya mı? BBCS neden ara verdi? BBCS final mi yaptı? BBCS bitti mi? İşte ayrıntılar...

BBCS bugün neden yok? BBCS bu akşam yok mu, niye yok? dizi gündeminin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, BBCS ara mı verdi? Ben Bu Cihana Sığmazam final mi yaptı, bitti mi? BBCS bugün var mı, yok mu, niye yok? Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. BBCS yeni bölüm haftaya mı?

BBCS ARA MI VERDİ, BU AKŞAM NEDEN YOK?

Ben Bu Cihana Sığmazam (BBCS) 3 Ocak 2023 tarihinde ekranlara gelmeyecek. Dizinin 1 hafta yılbaşı arası verdiği düşünülüyor.

BBCS YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin 10 Ocak 2023 Salı günü yayınlanması bekleniyor.

BBCS FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı. Diğer dizilerde olduğu gibi Ben Bu Cihana Sığmazam bu hafta yılbaşı arası vermiştir. Bundan dolayı ekranlara gelmeyecek.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.