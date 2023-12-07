BBC Sunucusu Maryam Moshiri'nin canlı yayında orta parmak işareti skandalı

BBC haber sunucusu Maryam Moshiri, canlı yayında kameranın kendisini çekmediğini düşünerek orta parmak işareti yaptı. Ancak canlı yayında olduğunu fark edince hemen elini indirerek haber sunmaya devam etti. Bu durum sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Bazı kullanıcılar bu durumu profesyonellikten uzak bulurken, bazıları ise iş stresine dikkat çekti.

BBC haber sunucusu Maryam Moshiri, canlı yayında kamerasının çalışmadığını sanarak kameraya orta parmağını gösterdi. Hemen fark edip elini çeken Maryam, olay sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi profesyonellik eksikliği olarak eleştirirken, bazı kullanıcılar da benzer duygulara sahip olduklarını ifade etti. Bu hatırlatma, 2010'da Tomasz Schafernaker'ın benzer bir durumda küfür ettiği olayı hatırlattı.

BBC haber sunucusu Maryam Moshiri, haber bültenini açtığı sırada kameranın kendisini çekmediğini sanıp kameraya orta parmak işareti yaptı.

Son anda canlı yayında olduğunu fark eden Maryam, hemen elini indirip cidd ibir şekilde haber sunmaya başladı.

Maryam'ın bu hareleteki sosyal medayada en çok konuşulan konu odu.

Baız sosyal medya kullanıcılar Maryam'ı profesyonellik ve ciddiyetten uzak olarak tanmımlarken bazı kullanıclar da yaptıkları işten sıkıldıklarını ve Maryam ile aynı duygular sahip olduklarını söyledi.2010 yılında hava durumu sunucusu Tomasz Schafernaker, hava durumunu sunduğu sırada kameraların kapalı olduğunu düşünüp küfür etti.