(BBC'nin Mayıs 2023'te yayımladığı "Dünya'nın En İyi 100 Çocuk Kitabı"...) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru!

3 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (BBC'nin Mayıs 2023'te yayımladığı "Dünya'nın En İyi 100 Çocuk Kitabı" listesinde ilk sırada yer alan kitap hangisidir?...) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!