(BBC'nin Mayıs 2023'te yayımladığı "Dünya'nın En İyi 100 Çocuk Kitabı"...) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru!
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3 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (BBC'nin Mayıs 2023'te yayımladığı "Dünya'nın En İyi 100 Çocuk Kitabı" listesinde ilk sırada yer alan kitap hangisidir?...) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! BBC'nin Mayıs 2023'te yayımladığı "Dünya'nın En İyi 100 Çocuk Kitabı" listesinde ilk sırada yer alan kitap hangisidir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 AĞUSTOS PERŞEMBE 50 BİN LİRALIK SORUSU
BBC'nin Mayıs 2023'te yayımladığı "Dünya'nın En İyi 100 Çocuk Kitabı" listesinde ilk sırada yer alan kitap hangisidir?
A-) Küçük Prens
B-) Alice Harikalar Diyarında
C-) Narnia Günlükleri
D-) Vahşi Şeyler Ülkesinde
Doğru Cevap : D şıkkı