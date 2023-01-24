Hristiyanlık öncesinde var olan yapılardan birisi olan Bazilikalar Hristiyanlık öncesinde toplanma yeri olarak planlanan merkezlerdir. Peki, Bazilika nedir? Bazilika türleri nelerdir? Bazilika özelikleri nelerdir? Bazilika stoa nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Bazilika, çeşitli dönem yapılarında karşılaşılan bir plan tipidir. Hristiyanlık öncesi yapılarda dini niteliği olmayan bir toplanma yeri özelliği gösterirken Erken Hristiyan ve Orta Çağ mimarilerinde, yan geçitleri bulunan (yan nef), galerili veya galerisiz kilise anlamında kullanılmıştır. Peki, Bazilika nedir? Bazilika türleri nelerdir? Bazilika özelikleri nelerdir? Bazilika stoa nedir? Detaylar haberimizde...

BAZİLİKA NEDİR?

Bazilika, çeşitli dönem yapılarında karşılaşılan bir plan tipi. Hristiyanlık öncesi yapılarda dini niteliği olmayan bir toplanma yeri özelliği gösterirken Erken Hristiyan ve Orta Çağ mimarilerinde, yan geçitleri bulunan (yan nef), galerili veya galerisiz kilise anlamında kullanılmaktadır.

BAZİLİKA STOA NEDİR?

532 yılında İmparator Justinianus tarafından inşa ettirilen Yerebatan Sarnıcı Stoa Bazilikası'nın altında yer aldığı için Bazilika Sarnıcı olarak da bilinir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre genişliği 70 metre dikdörtgen biçimde bir alanı kapsayan dev bir yapıdır.

BAZİLİKA TİPKLERİ NELERDİR?

Merkezi Plan Tipli Bazilikalar

Kubbeli Bazilikalar

Haç Vari Plan Tipli Bazilikalar

Yunan Haçı Plan Tipli Bazilikalar

Mix Plan Tipli Bazilikalar

BAZİLİKALARIN ÖZELİKLERİ NELERDİR?

Bazilika kelimesi öncelikle, Atina pazar yerlerinde baş yargıç Basile 'in, içerisinde adli olan davalara bakmış bulunduğu yapı için kullanılmıştır. Başlangıç sürecinde, eski Roma şehirlerinde forumun çevresinde yer alan, içinde mahkemelerin yapılmış olduğu ve diğer resmi yapılı görevlere hizmet edebilen, büyük çatıya sahip olan eski Roma idari binalarına bazilika adı verilmekteydi. Bazilikalar daha sonraları ise, Erken Hristiyan veya Orta çağ mimarileri içerisinde yan geçitleri mevcut olan, galerisiz ya da galerili kilise de adı verilen, bazilikal planlı olan kiliselere örnek olmuştu