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Baz puan nedir? Faizde baz puan ne demek?

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Baz puan nedir? Faizde baz puan ne demek?

ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti. Peki, Baz puan nedir? Faizde baz puan ne demek?

Baz puan nedir? ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti. Peki, Baz puan nedir? Faizde baz puan ne demek? İşte detaylar...

BAZ PUAN NEDİR?

Baz puan; faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Noktadan sonraki 4. haneye karşılık gelir (0.0001). Örneğin faiz oranının % 65.25'den % 66.75'e yükselmesi durumunda 150 baz puanlık bir artış söz konusudur. Diğer bir deyişle baz puan % 0.01 puana karşılık gelmektedir.

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