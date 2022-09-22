Baz puan ne demek? Baz Puan nedir? Baz puan ne anlama geliyor?

Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasına az zaman kala vatandaşlar bazı terimleri araştırmaya başladı. Arama motorlarında sıklıkla araştırılan sorulardan biri ise Baz puan ne demek? Baz puan ne anlama geliyor? Oldu. Baz puan ne demek? Baz puan ne anlama geliyor?

Merkez Bankası faiz kararının ardından duyacağımız baz puan kavramı vatandaşın merak konusu. Baz puan ne demek? Sorusu arama motorlarında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararları bugün açıklanacak ardından ise baz puan belirlenecek. Vatandaşlar baz puan ne demek? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Baz puan ne demek? Baz puan ne anlama geliyor?

BAZ PUAN NE DEMEK?

Baz puan; faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Noktadan sonraki 4. haneye karşılık gelir (0.0001). Örneğin faiz oranının % 65.25'den % 66.75'e yükselmesi durumunda 150 baz puanlık bir artış söz konusudur. Diğer bir deyişle baz puan % 0.01 puana karşılık gelmektedir. Kısaltması "BP"dir.

FAİZ NE DEMEK?

Türkçe'deki yaygın karşılığı "faiz" olan Arapça ribâ kelimesi sözlükte "fazlalık, nemâ, artma, çoğalma; yükseğe çıkma; (beden) serpilip gelişme" gibi anlamlara gelir. Arapça'da tepelere, düz araziye nisbetle daha yüksek oluşları sebebiyle râbiye, canlıları besleyip büyütmeye de terbiye denir. Bu sözlük anlamıyla ribâ, hem bir şeyin kendi içinde bulunan hem de iki şey arasında mukayeseden doğan fazlalığı ifade eder. Kur'an'da ribâ kelimesi her iki anlamda da kullanılmıştır. Birinci durumla ilgili olarak, üzerine yağmur yağan toprağın kabarması "rebet" kelimesiyle (el-Hac 22/5; Fussılet 41/39), ikinci anlamla ilgili olarak da iki topluluktan birinin diğerine göre mal bakımından veya sayıca yahut değerce daha üstün olması hali "erbâ" kelimesiyle (en-Nahl 16/92) ifade edilmiştir. Fıkıh literatüründe ise ribâ, borç verilen bir parayı veya malı belli bir süre sonunda belirli bir fazlalıkla, yahut borç ilişkisinden doğan ve süresinde ödenmeyen bir alacağa ek vade tanıyıp bu süreye karşılık onu fazlalıkla geri almanın veya bu şekilde alınan fazlalığın adıdır. Türkçe'de kullanılan "faiz" kelimesi de Arapça kökenli olup genelde ribâ ile eş anlamlı kabul edilir.