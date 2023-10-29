Bayrampaşalılar yenilenen yürüyüş parkurunda Cumhuriyetin 100'üncü yılı için yürüdü

Bayrampaşa Belediyesi tarafından Bayrampaşa Şehir Parkı'nda bulunan 900 metrelik yürüyüş parkuru yenilendi. Yenilenen yürüyüş parkurunda Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve vatandaşlar, Cumhuriyetin 100'üncü yılı için ellerindeki bayraklarla yürüyüş yaptı.

Bayrampaşa Şehir Parkı'nda bulunan 900 metrelik yürüyüş parkurunun zemini Bayrampaşa Belediyesi tarafından yenilendi. Tamamen yenilenen yürüyüş parkuru, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in katıldığı törenle açıldı. Cumhuriyetin 100'üncü yılı olması sebebiyle yürüyüş parkurunda Başkan Aydıner ve çok sayıda Bayrampaşalı Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

"Gençlerimizle beraber Cumhuriyeti ilelebet payidar kılacağız"

Başkan Aydıner, "Burası bir dönüşü 900 metre olan bir parkur. Ortalama 10 tur atıyoruz. Toplamda 9 kilometre. İhtiyacımız olan yürüyüşü bu vesileyle burada elde etmiş oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun bu gününe isabet ettirdik açılışı. Halkımızla beraber gördüğünüz gibi çok güzel bir kitle var. Bunlarla beraber hem bu parkurun açılışını yapıyoruz hem de Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı ülkemize, dünyadaki bütün ülkelere hayırlı uğurlu olsun. İnşallah gençlerimizle beraber Cumhuriyeti ilelebet payidar kılacağız. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün burada gördüğünüz gibi 360 bin metrekarelik bu güzel şehir parkımıza, halkımız Adapark der. Burada gördüğünüz gibi kafeleriyle, oksijeni bol olan, yeşili bol olan ve kamelyaları bol olan güzel bir eserimiz var. Bu eseri de dünya lideri sevgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bayrampaşa halkımıza kazandırmıştır. Bu vesileyle ben değerli Cumhurbaşkanımıza da bu güzel eseri Bayrampaşa halkına kazandırdıkları için şahsım ve halkım adına da en kalbi duygularımla şükranlarımı arz ediyorum" dedi. - İSTANBUL