Bayrampaşa'da bulunan bir iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın vatandaşı endişelendirdi. 2 Ağustos günü sabah saatlerinde meydana gelen yangınının sebebi merak edilirken Bayrampaşa yangın söndürüldü mü? Son dakika! İstanbul Bayrampaşa yangın nerede, neden çıktı? Bayrampaşa yangın son durum nedir? soruları araştırıldı.

Bayrampaşa yangın söndürüldü mü? Son dakika! İstanbul Bayrampaşa yangın nerede, neden çıktı? Bayrampaşa yangın son durum nedir? merak ediliyor. Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangının ardından vatandaşlar Bayrampaşa yangını detaylarını araştırdı. İşte detaylar...

BAYRAMPAŞA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler zamanla yarışırken içeride 9 kişinin mahsur kaldığı bildiriliyor.

DUMANDAN ETKİLENDİLER



Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen itfaiye erlerine ambulansta ilk müdahale yapıldı. Bölgede yoğun duman oluşturan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Olay yerinden ilk görüntüler: