İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu nerede? Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu olanakları!

Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu merak ediliyor. İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu nerede? Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu olanakları haberimizde...

BAYRAMPAŞA KIZ ÖĞRENCİ YURDU

İBB tarafından yurt hakkında açıklanan bilgiler şu şekildedir:

Özel İBB Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 2022 yılında hizmete başlamıştır. Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. Yükseköğrenim seviyesindeki öğrencileri ağırlayan yurt binası 9 kattan oluşmaktadır.

BAYRAMPAŞA KIZ ÖĞRENCİ YURDU NEREDE?

Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi, No : 97 – 99, 34035 Bayrampaşa/İstanbul

BAYRAMPAŞA KIZ ÖĞRENCİ YURDU NASIL GİDİLİR?

Özel İBB Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu merkezi lokasyonda olup İstanbul'un birçok bölgesine yönelik ulaşım imkanlarına sahiptir. Yurdumuz M1A ve M1B metro hatlarının bulunduğu Otogar Metro İstasyonuna yürüme mesafesi uzaklığındadır. Ayrıca öğrencilerimiz Otogar İETT durağından 303B, 750 ve 760 hat numaralı otobüsler ile Silivri, Mecidiyeköy ve Avcılar başta olmak üzere İstanbul'un dört bir yanına ulaşabilmektedir.

BAYRAMPAŞA KIZ ÖĞRENCİ İMKANLARI

BİNADA;

Kütüphane

Etüd Odası

Aktivite Odası

Hobi Mutfağı

Teras

Çamaşırhane ve Ütü Odası

Müzik Atölyesi

Çizim Odası

Spor Salonu

Valiz Odası

24 Saat Kamera Sistemi

24 Saat Sıcak Su

Temizlik Hizmeti

Su Deposu

Jenaratör

24 Saat Güvenlik Hizmeti

Yangın Merdiveni

Turnike

Asansör

Mescid

ODALARDA;

Kesintisiz İnternet

Banyo ve Tuvalet

Baza Yatak

Ranza Yatak

Soyunma Dolabı

Sandalye

Buzdolabı

Boy Aynası

Duman & Gaz Dedektörü ve Alarm Sistemi

DİĞER;

İdari Ofisler

Ziyaretçi Bekleme Alanı

Güvenlik Odası

Sistem Odası

Depo

Danışma Bankosu

Lobi

ODA SAYISI : 111

Sosyal Çevre

Yurt çevresindeki restoranlar, marketler ve alışveriş merkezleri öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamaktadır.

Bayrampaşa'da bulunan Adapark, Forum İstanbul Alışveriş Merkezi, Akvaryum ve İBB Gençlik Ofisi gibi ziyaret edilecek yerler birçok alanda hoşça vakit geçirebilme imkanı sunmaktadır.

Sağlık

Özel İBB Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerimiz olası bir hastalık ya da acil durumda Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kolaylıkla ulaşabilmektedir. Ayrıca yurdun bulunduğu bölgede birçok eczane yer almaktadır.