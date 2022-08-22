Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu nerede? Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu olanakları!
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İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu nerede? Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu olanakları!
Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu merak ediliyor. İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu nerede? Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu olanakları haberimizde...
İBB tarafından yurt hakkında açıklanan bilgiler şu şekildedir:
Özel İBB Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 2022 yılında hizmete başlamıştır. Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. Yükseköğrenim seviyesindeki öğrencileri ağırlayan yurt binası 9 kattan oluşmaktadır.
Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi, No : 97 – 99, 34035 Bayrampaşa/İstanbul
Özel İBB Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu merkezi lokasyonda olup İstanbul'un birçok bölgesine yönelik ulaşım imkanlarına sahiptir. Yurdumuz M1A ve M1B metro hatlarının bulunduğu Otogar Metro İstasyonuna yürüme mesafesi uzaklığındadır. Ayrıca öğrencilerimiz Otogar İETT durağından 303B, 750 ve 760 hat numaralı otobüsler ile Silivri, Mecidiyeköy ve Avcılar başta olmak üzere İstanbul'un dört bir yanına ulaşabilmektedir.
BİNADA;
- Kütüphane
- Etüd Odası
- Aktivite Odası
- Hobi Mutfağı
- Teras
- Çamaşırhane ve Ütü Odası
- Müzik Atölyesi
- Çizim Odası
- Spor Salonu
- Valiz Odası
- 24 Saat Kamera Sistemi
- 24 Saat Sıcak Su
- Temizlik Hizmeti
- Su Deposu
- Jenaratör
- 24 Saat Güvenlik Hizmeti
- Yangın Merdiveni
- Turnike
- Asansör
- Mescid
ODALARDA;
- Kesintisiz İnternet
- Banyo ve Tuvalet
- Baza Yatak
- Ranza Yatak
- Soyunma Dolabı
- Sandalye
- Buzdolabı
- Boy Aynası
- Duman & Gaz Dedektörü ve Alarm Sistemi
DİĞER;
- İdari Ofisler
- Ziyaretçi Bekleme Alanı
- Güvenlik Odası
- Sistem Odası
- Depo
- Danışma Bankosu
- Lobi
ODA SAYISI : 111
Sosyal Çevre
Yurt çevresindeki restoranlar, marketler ve alışveriş merkezleri öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamaktadır.
Bayrampaşa'da bulunan Adapark, Forum İstanbul Alışveriş Merkezi, Akvaryum ve İBB Gençlik Ofisi gibi ziyaret edilecek yerler birçok alanda hoşça vakit geçirebilme imkanı sunmaktadır.
Sağlık
Özel İBB Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerimiz olası bir hastalık ya da acil durumda Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kolaylıkla ulaşabilmektedir. Ayrıca yurdun bulunduğu bölgede birçok eczane yer almaktadır.