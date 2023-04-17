BEDAŞ sitesinde yer alan planlı elektrik kesintisi duyurusunun ardından vatandaşlar Bayrampaşa elektrik kesintisi hakkındaki detayları araştırdı. Bayrampaşa'da meydana gelen elektrik kesintisinin üzerine arama motorlarında Bayrampaşa elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları araştırıldı.

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Bayrampaşa elektrikler ne zaman gelecek? sorusu merak ediliyor. 17 Nisan Pazartesi günü Bayrampaşa'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Bayrampaşa elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aradı. BEDAŞ tarafından yapılan duyurunun ardından merak edilen Bayrampaşaelektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle;