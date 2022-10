Bayrampaşa'da Toplu İş Sözleşmesi imzalandı: İşçilere yüzde 80 zam yapıldı

İSTANBUL Bayrampaşa Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplam bin 50 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Yeni sözleşmeye göre işçilerin ücretlerine brüt yüzde 80 zam yapıldı, sosyal hakları iyileştirildi ve ücretlerin 6 ayda bir enflasyon oranında artırılması kararlaştırıldı.

Bayrampaşa Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Belediye hizmet binası önünde düzenlenen törende, sözleşmeyi belediyeyi temsilen Başkan Atila Aydıner, sendikayı temsilen Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin imzaladı. Toplam bin 50 işçiyi kapsayan yeni sözleşmeye göre, işçilerin ücretlerine brüt yüzde 80 zam yapıldı, sosyal hakları iyileştirildi ve ücretlerin 6 ayda bir enflasyon oranında artırılması kararlaştırıldı. Bayrampaşa Belediyesi'nin önünde yapılan imza törenine AK Parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı, sendika ve belediyenin protokol üyeleri ve işçiler de katıldı. 2022-2024 dönemini kapsayan sözleşmenin imzalanmasının ardından Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanvekili Mehmet Keskin tarafından Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e Türk bayrağı hediye edildi.

"Biz işçimizi asla enflasyona ezdirmeyiz"

Her daim işçilerinin yanında olduğunu belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Ortalama binin üzerinde işçimiz var. Bunlarla ilgili olarak 2 yıllık sendikamızla birlikte bir anlaşma yaptık. O anlaşmada işçilerimizin her türlü hak ve hukuklarını göz önüne alarak bir rakam belirledik. Bugünkü mevcut şartlar altında da işçilerimizin ne kadar mutlu ve memnun olduklarını gördük. Tabii işçi memnun ve mutlu olunca biz de mutlu ve memnun oluyoruz. İnşallah sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu furya devam edecek. Biz işçimizi asla enflasyona ezdirmeyiz. Ondan şüpheniz olmasın. Onlara bunu söyledim zaten. Şu andaki ilişkilerimiz çok çok iyi. İşçilerimizle herhangi bir problemimiz, sıkıntımız yok. Onların dertleri, sıkıntısı; bizim derdimiz, sıkıntımız. O açıdan bu anlaşmanın Bayrampaşa'ya, işçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Sendikamızı da tebrik ediyor, kutluyorum. İnşallah sendikamızla birlikte kardeşlerimizin her türlü hak, hukuklarını gözeteceğiz ve yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e teşekkürlerini sunan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanvekili Mehmet Keskin, "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi biz ücretli çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz zihniyetini Bayrampaşa'da da yaşatan Belediye Başkanımız Atila Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çalışanlarımızın mutlu olması, hizmetlerinin daha güzel olması anlamına gelecek. Yüksek bir enflasyon ortamında yaşıyoruz, bunun farkındayız ama biz ülkemize, çalışanlarımıza, yöneticilerimize güveniyoruz" diye konuştu.