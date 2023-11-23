Bayrampaşa'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa O-3 Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bayrampaşa'da bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dün akşam saatlerinde Bayrampaşa O-3 Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 ESF 219 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücü, otomobili emniyet şeridine çekti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.