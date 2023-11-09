Bayrampaşa'da Karayolu Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

Kaza, 21.50 sıralarında O-3 Karayolu Bayrampaşa mevkii, Fatih istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşı tarafına geçmek isteyen Hüseyin İsmetoğlu(37)'na otomobil çarptı. Sürücü aracıyla kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İsmetoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle O-3 Karayolu Fatih istikameti trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından trafik yeniden açıldı. Göç idaresinde çalıştığı öğrenilen Hüseyin İsmetoğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil