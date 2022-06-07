Bayrampaşa'da "Çocuk Şenliği" düzenlendi - Haberler

Bayrampaşa Belediyesi tarafından Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Çocuk Şenliği"ne katılan minikler doyasıya eğlendi.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde Çocuk Şenliği düzenlendi. Nuri Örs Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Şenlikte interaktif çocuk oyunları, çeşitli yarışmalar, illüzyon ve müzikli kukla gösterileri, müzik dinletisi, eğitici atölyeler, şişme eğlence parkurları, palyaço, yüz boyama ve kostümlü karakterler yer aldı. Festival boyunca çocuklara pamuk şeker, limonata, Osmanlı macunu ve patlamış mısır ikram edildi. Etkinliğe katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

"Bu programları devam ettireceğim"

Bu tarz etkinlikleri devam ettireceğini belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Ramazan'da bu programları yaparken çocuklara verdiğimiz sözü tuttuk aslında. Okul bahçelerinde bu programlarımıza devam edelim dedik. Bugün burada görüyorsunuz çocuklarımızın hepsi memnun hepsi mutlu. Bunlar böyle güler yüzlü olunca biz de mutlu oluyoruz. Bu programları ben bundan sonra devam ettireceğim. Okul tatil sezonu açıldıktan sonra da belki devam ettirmeyi düşünüyorum. Yavrularımızı en iyi şekilde eğlendirerek mutlu edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

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