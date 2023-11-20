Bayrampaşa Belediyesi'nin 'Dönüşen Çatılarla Bayrampaşa'nın Yeni Çehresi' Uygulaması Tanıtıldı

Bayrampaşa Belediyesi'nin 'Dönüşen Çatılarla Bayrampaşa'nın Yeni Çehresi' uygulamasının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Atila Aydıner, uygulamanın kentimize mimari bir estetik kazandıracağını ve vatandaşların yaşam alanını ferahlatacağını belirtti.

Bayrampaşa Belediyesi'nin "Dönüşen Çatılarla Bayrampaşa'nın Yeni Çehresi" uygulamasının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bu uygulamamız kentimize mimari bir estetik kazandıracak ve vatandaşlarımızın yaşam alanını ferahlatacak" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi'nin "Dönüşen Çatılarla Bayrampaşa'nın Yeni Çehresi" uygulaması Windsor Hotel'de düzenlenen toplantıyla katılımcılara sunum eşliğinde anlatıldı. Toplantıya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in yanı sıra AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Balekoğlu ve Naser Şimşek, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ile Bayrampaşa'da faaliyet gösteren mühendis, müteahhit ve mimarlar katıldı. Uygulama çerçevesinde estetik, çevreci, ferah ve daha kullanışlı bir çatı sistemine geçilmesi planlanıyor.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Yeni plan notlarımızla beraber çatı arası piyesinde halkımızın rahatça oturabileceği güzel bir yaşam ünitesini Bayrampaşa'ya kazandırıyoruz. Bununla ilgili olarak yeni bir çatı sistemini ilk defa Bayrampaşa'da oluşturuyoruz. Uygulamamız ile kentimize mimari bir estetik kazandıracak ve vatandaşlarımızın yaşam alanını daha da ferahlatacağız" dedi. - İSTANBUL