Bayramın son gününde Odunpazarı sessizliğe büründü

Tarihi bölgeyi olumsuz hava vurdu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde etkisini gösteren bulutlu ve yağışlı hava, tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı Bölgesi'ni sessizliğe bürüdü. Boş kalan tarihi sokaklar dron ile havadan görüntülendi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde boş kaldı. Dün şiddetli şekilde etkisini gösteren ve bugün de yer yer görülen sağanak yağış, tarihi sokakların sessizliğe bürünmesine neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle boş kalan bölge, dron ile havadan görüntülendi. Zaman zaman bazı vatandaşların çevrede gezdiği görülse de çevredeki birçok esnafın kepenk açmaması dikkat çekti. Görenleri adeta tarihi bir yolculuğa çıkartan bölge, sokakların tekrar kalabalık olacağı günleri bekliyor.