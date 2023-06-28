Bayramın ilk günü alışveriş merkezleri açık mı, saat kaçta açılacak? Kurban Bayramı 1. günü AVM'ler ne zaman açılacak? Bayramda AVM'ler açık mı?

Kurban Bayramının başlamasıyla beraber kullanıcılar tarafından alışveriş merkezleri açık mı sorusu araştırılmaktadır. Alışveriş merkezleri bayramda açık olacak mı merak konusu oldu. Peki, Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramın ilk günü alışveriş merkezleri açık mı, saat kaçta açılacak? Kurban Bayramı 1. günü AVM'ler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Ramazan Bayramında alışveriş merkezleri açık olacak mı sorusu merak konusu oldu. 28 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında Avm'lerin açılış tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram tatilinde alışverişe gitmek isteyen kullanıcılar tarafından alışveriş merkezleri açık mı merak konusu oldu. Peki, Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramın ilk günü alışveriş merkezleri açık mı, saat kaçta açılacak? Kurban Bayramı 1. günü AVM'ler ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

Kurban Bayramı sebebiyle alışveriş merkezlerinin bayramın ilk günü saat 12.00-13.00 saat aralığında açılması planlanmaktadır. Bayramda AVM'lerin çalışma saatleri alışveriş merkezlerine göre değişmektedir.