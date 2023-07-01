Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramı'nın 4. günü kurban kesiliyor mu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından bayramın son günü kurban kesimi gerçekleşiyor mu araştırılmaktadır. Peki, Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban Bayramı son günü kurban kesiliyor mu? Detaylar haberimizde...

BAYRAMIN 4. GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.