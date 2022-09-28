Bayramiç beyazı nedir? Bayramiç beyazı hangi meyve? Bayramiç beyazı nerede, nasıl yetişir?

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BAYRAMİÇ BEYAZI NEDİR?

Bayramiç beyazı, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yetişiyor. Bu meyve beyaz bir nektarin çeşidi. 2013 yılında 'Bayramiç Beyazı' adıyla Türkiye'de coğrafi işaret tescili yapılan ürün rengi, tadı, kokusu ve aroması ile lezzetli bir meyvedir.

BAYRAMİÇ BEYAZI HANGİ MEYVE?

Bayramiç beyazı, tohumdan yetiştiriliyor. Bununla birlikte, önceki yıllarda verimli ve kaliteli ürün veren ağaçlardan alınan meyvelerin tohumları kullanılıyor. Türkiye'de coğrafi işaret tescili yapılan ürün diğer nektarin çeşitlerine göre daha uzun süre dayanıklıdır.

BAYRAMİÇ BEYAZI NASIL YETİŞİR?

Bayramiç ilçesinde, Kazdağları'nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli nektarini Bayramiç beyazı meyvesi, 7 bin dönüm alanda erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde yetiştiriliyor.