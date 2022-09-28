Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayramiç beyazı nedir? Bayramiç beyazı hangi meyve? Bayramiç beyazı nerede, nasıl yetişir?

Gündem Haberleri

Bayramiç beyazı nedir? Bayramiç beyazı hangi meyve? Bayramiç beyazı nerede, nasıl yetişir?

Bayramiç beyazı meyvesi rengi, kokusu ve tadı insanlar tarafından merak ediliyor. Bayramiç beyazı nedir ve Bayramiç beyazı nerede, nasıl yetişir soruları araştırılıyor. Bayramiç beyazı hangi meyve, neye benziyor sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bayramiç beyazı nedir? Bayramiç beyazı hangi meyve? Bayramiç beyazı nerede, nasıl yetişir?

Gölün rengini gören kan zannediyorGölün rengini gören kan zannediyor Çanakkale haberi... Çanakkale Ticaret BorsasıÇanakkale haberi... Çanakkale Ticaret Borsası Çanakkale haberleri! Biga'da çeltik hasadı başladıÇanakkale haberleri! Biga'da çeltik hasadı başladı

Vitamini bol ve insan vücuduna yararlı olan Bayramiç beyazı merak ediliyor. Bayramiç beyazı nedir, neye benziyor ve nasıl yetiştiği araştırılıyor. Bayramiç beyazı hangi meyve ve Bayramiç beyazı nerede, nasıl yetişiyor insanlar tarafından merak ediliyor. Bayramiç beyazı nedir? Bayramiç beyazı hangi meyve? Bayramiç beyazı nerede, nasıl yetişir? Detaylar haberimizdedir…

Bayramiç beyazı, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yetişiyor. Bu meyve beyaz bir nektarin çeşidi. 2013 yılında 'Bayramiç Beyazı' adıyla Türkiye'de coğrafi işaret tescili yapılan ürün rengi, tadı, kokusu ve aroması ile lezzetli bir meyvedir.

Bayramiç beyazı, tohumdan yetiştiriliyor. Bununla birlikte, önceki yıllarda verimli ve kaliteli ürün veren ağaçlardan alınan meyvelerin tohumları kullanılıyor. Türkiye'de coğrafi işaret tescili yapılan ürün diğer nektarin çeşitlerine göre daha uzun süre dayanıklıdır.

Bayramiç beyazı nedir? Bayramiç beyazı hangi meyve? Bayramiç beyazı nerede, nasıl yetişir?

Bayramiç ilçesinde, Kazdağları'nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli nektarini Bayramiç beyazı meyvesi, 7 bin dönüm alanda erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde yetiştiriliyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Çanakkale Bayramiç Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title