Bayramı arifesinde, yakınlarını kaybedenlerin ilk durağı kabristanlar oldu
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Bayramı arifesinde, yakınlarını kaybedenlerin ilk durağı kabristanlar oldu Ramazan Bayramı arifesinde, yakınlarını kaybedenlerin ilk durağı kabristanlar oldu.
Bayramı arifesinde, yakınlarını kaybedenlerin ilk durağı kabristanlar oldu
ANKARA - Ramazan Bayramı arifesinde, yakınlarını kaybedenlerin ilk durağı kabristanlar oldu.
Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarını kaybeden vatandaşların ilk durağı sevdiklerinin kabirleri oldu. Karşıyaka Mezarlığı'na gelen aileler mezar taşlarını yıkayıp, sevdiklerinin mezarlara çiçek bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Ekizoğlu - Genel