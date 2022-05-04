Ramazan Bayramı nedeniyle derslere bir süre ara verildi. Resmi takvimde yer alan tatile göre okullar 3 günlük ara vererek tatile girdi. Çarşamba günü biten Ramazan Bayramı sonrası ise öğrencilerin okula gidip gitmeyeceği ise merak konusu haline geldi. Peki, Bayramdan sonra okullar tatil mi? 5-6 Mayıs 2022 okullar tatil mi? Okullar Perşembe Cuma tatil mi? İşte detaylar…

BAYRAMDAN SONRA OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrencilerin büyük bir heyecan ile merak ettiği sorular arasında yer alan Bayramdan sonra okullar tatil mi sorusuna yanıt geldi. Ramazan Bayramı tatili sonrası öğrenciler, 5-6 Mayıs tarihlerinde yani Perşembe ve Cuma günü okula kaldıkları yerden devam edecek.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ OKUL VAR MI?

Ramazan Bayramı'nın Çarşamba günü sona ermesiyle beraber akıllarda hafta sonu ile birleşecek mi sorusu da yer aldı. Ancak Ramazan Bayramı, Perşembe ve Cuma günü ile birleşmeyecek. Bu nedenle öğrenciler Perşembe ve Cuma günü okula gidecekler.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 17 Haziran Cuma günü sona ermesiyle beraber öğrenciler alacakları karneler ile beraber 3 aylık yaz tatiline çıkacaklar.

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