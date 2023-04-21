Bayramda yollar, köprülerin ücretsiz olması, özellikle seyahat etme planı olan vatandaşların gündeminde yer almakta ve Bayramda yollar, köprüler ücretsiz mi? Sorusu ile birlikte arama motorlarında araştırılmakta. Peki, Bayramda yollar, köprüler ücretsiz mi? Bugün yollar, köprüler ücretsiz mi olacak? Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan Bayramda yollar, köprüler ücretsiz mi? Sorusu netlik kazandı. Böylece merak edilmekte olan Bugün yollar, köprüler ücretsiz mi olacak? Sorusu yanıt buldu. Ramazan Bayramı'nda yap-işlet-devret projeleri hariç köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Peki, Bayramda yollar, köprüler ücretsiz mi? Bugün yollar, köprüler ücretsiz mi olacak? Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?

BAYRAMDA YOLLAR, KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda yap-işlet-devret projeleri hariç köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Bayramda İzmir, Ankara ve İstanbul'da da toplu taşımadan ücret alınmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA YOLLAR, KÖPRÜLER SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz. Marmaray, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri de 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek.