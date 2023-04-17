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Bayramda yağmur yağacak mı? Ramazan Bayramı'nda hava yağmurlu mu? Hafta sonu yağmur yağacak mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar Bayramda yağmur yağacak mı? Ramazan Bayramı'nda hava yağmurlu mu? Hafta sonu yağmur yağacak mı? sorularını araştırıyor.

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Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala hava durumu raporu da merak konusu oldu. Arife günü yani perşembe yurt genelinde hava sıcaklıkları azalacak. Bayramın 1. günü olan cuma, cumartesi ve pazar günlerinde de Türkiye genelinde hava durumu ise araştırılıyor. Arama motorlarında aratılan Bayramda yağmur yağacak mı? Ramazan Bayramı'nda hava yağmurlu mu? Hafta sonu yağmur yağacak mı? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

BAYRAMDA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala hava durumu raporu da merak konusu oldu. Arife günü yani perşembe yurt genelinde hava sıcaklıkları azalacak. Bayramın 1. günü olan cuma, cumartesi ve pazar günlerinde de Türkiye genelinde sağanak yağışlı hava bekleniyor. Ramazan'ın son günlerine girilirken herkes 3 günlük bayram tatili için planlar yapmaya başladı. Bu noktada ise bayramın başlayacağı cuma ve sonraki günlerde havanın nasıl olacağı merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfasında yer alan haftalık hava tahmin raporuna göre bayramın ilk günü 21 Nisan Cuma günü neredeyse Türkiye'de sağanak yağış etkili olacak. Aydın, İzmir, Muğla, Antalya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin yağış beklenmeyen iller arasında. Aynı şekilde cumartesi ve pazar günleri de birçok kent yağışlı havanın etkisi altında olacak. Pazar günü Marmara ve Ege'nin bir bölümünde güneş kendisini gösterecek.

Bayramda yağmur yağacak mı? Ramazan Bayramı'nda hava yağmurlu mu? Hafta sonu yağmur yağacak mı?

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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