Bayramda ulaşım ücretsiz mi İstanbul? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşları heyecan sardı. Merak edilenler arasında ise toplu taşımaların bayramda ücretsiz olup olmadığı oldu. Vatandaşlar arama motorlarında Bayramda ulaşım ücretsiz mi İstanbul? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? sorularına yanıt aradı.