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Bayramda ulaşım ücretsiz mi İstanbul? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Bayramda ulaşım ücretsiz mi İstanbul? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

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Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşları heyecan sardı. Merak edilenler arasında ise toplu taşımaların bayramda ücretsiz olup olmadığı oldu. Vatandaşlar arama motorlarında Bayramda ulaşım ücretsiz mi İstanbul? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? sorularına yanıt aradı.

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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu merak ediliyor. 21 Nisan'da kutlanacak olan Ramazan Bayramı'na az zaman kalmasıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında Bayramda ulaşım ücretsiz mi İstanbul? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda toplu taşımalar ücretsiz olacak. İzmir, Ankara ve İstanbul illerinde vatandaşlar toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilecek. Toplu taşıma 24 Nisan saat 07.00'ye kadar ücretsiz.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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