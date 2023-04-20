Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, tramvay, marmaray ücretsiz mi?
Gündem Haberleri
Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşları heyecan sardı. Merak edilenler arasında ise toplu taşımaların bayramda ücretsiz olup olmadığı oldu. Vatandaşlar arama motorlarında Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, tramvay, marmaray ücretsiz mi? sorularına yanıt aradı.
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu merak ediliyor. 21 Nisan'da kutlanacak olan Ramazan Bayramı'na az zaman kalmasıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, tramvay, marmaray ücretsiz mi? sorularını araştırdı. İşte detaylar...
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ramazan Bayramı'nda toplu taşımalar ücretsiz olacak. İzmir, Ankara ve İstanbul illerinde vatandaşlar toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilecek. Toplu taşıma 24 Nisan saat 07.00'ye kadar ücretsiz.