Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, tramvay, marmaray ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşları heyecan sardı. Merak edilenler arasında ise toplu taşımaların bayramda ücretsiz olup olmadığı oldu. Vatandaşlar arama motorlarında Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda İETT, tramvay, marmaray ücretsiz mi? sorularına yanıt aradı.