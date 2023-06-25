Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda kaç gün toplu taşıma bedava? Kurban Bayramı'nda İETT otobüs, metro, vapur, Marmaray ücretsiz mi? soruları araştırılıyor. İBB, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda kaç gün toplu taşıma bedava? Kurban Bayramı'nda İETT otobüs, metro, vapur, Marmaray ücretsiz mi? merak ediliyor. Peki, Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda kaç gün toplu taşıma bedava? Kurban Bayramı'nda İETT ücretsiz mi?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda kaç gün toplu taşıma bedava? Kurban Bayramı'nda İETT otobüs, metro, vapur, Marmaray ücretsiz mi? gündeme geliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve kurbanlıkların İstanbul'a giriş yapmasıyla birlikte İBB ilgili tüm birimleri çalışmalarını tamamladı. Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda kaç gün toplu taşıma bedava? Kurban Bayramı'nda İETT otobüs, metro, vapur, Marmaray ücretsiz mi? soruları araştırılıyor. Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda kaç gün toplu taşıma bedava? Kurban Bayramı'nda İETT otobüs, metro, vapur, Marmaray ücretsiz mi? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Avrupa ve Anadolu yakalarındaki 5 tesiste kurban satış ve kesim hizmet verecek olan İBB, randevu sistemiyle çalışacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullananlara toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.

BAYRAMDA KAÇ GÜN TOPLU TAŞIMA BEDAVA?

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve kurbanlıkların İstanbul'a giriş yapmasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilgili tüm birimleri çalışmalarını tamamladı. Kurban Bayramı süresince İBB ekipleri, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 görev başında olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullananlara toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA İETT OTOBÜS, METRO, VAPUR, MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'nin geleneksel hale gelen kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması bu bayramda da devam edecek. Uygulama, 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 4 gün boyunca İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. İETT, İBB'nin kurban tesislerine ek sefer düzenleyecek. Şile ve Silivri gibi sahil hatlarına da ek seferler konulacak. Metro İstanbul ve Şehir Hatları mevcut tarifelerine devam edecek, gerekli hallerde ek seferler koyacak.