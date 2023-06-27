Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramında ziyaretlerde bulunacak vatandaşlar tarafından toplu taşımanın ücretli olup olmadığı araştırılmaktadır. Metrobüs ve marmaray ücretsiz mi merak konusu oldu. Peki, Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 2023 Kurban Bayramında metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLİ Mİ?

Kurban Bayramı'nda toplu taşımalar; metrobüs, marmaray metro ve vapur ücretsiz olacaktır. İzmir, Ankara ve İstanbul illerinde vatandaşlar toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilecek. Toplu taşıma 1 Temmuz saat 07.00'ye kadar ücretsiz.