Kurban arifesi ve bayram günlerinde toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar, ücretli olup olmadığını sorguluyor. Peki, Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2022?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İett, 9 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 9 gün boyunca bayram tarifesine geçiyor. 4 günlük bayram süresi boyunca da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı ve devam eden günlerde Metrobüs hattı ve İETT seferleri ağırlıklı olarak Cumartesi sefer planına göre yapılacak. İki yeni kurban kesim noktası için iki geçici hat açılacak. Peronlarda yedek araçlar bulundurularak gerektiğinde yoğunlaşan noktalara ek seferler düzenlenecek. Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz yapılacak.

İETT 9 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 9 gün boyunca bayram tarifesine geçiyor. Hazırlanan plana göre 9 Temmuz Cumartesi günü PAZAR planına göre, sonraki günler CUMARTESİ planına göre, 9 günlük tatilin son günü 17 Temmuz Pazar günü ise PAZAR planına göre seferler düzenlenecek. Cumartesi planında çalışmak üzere ek olarak 55 araç tahsis edildi, bu araçlar 379 ek sefer düzenleyecek. Pazar planında ise yine yedek araçlar hazırda bekletilerek gerektiği hallerde seferlere konulacak.