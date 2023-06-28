Kurban bayramında sosyal tesislerden faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından Bayramda sosyal tesisler açık mı? Sorusu aktif olarak araştırılmakta ve merak edilmekte. Bayramın tadını çıkartmak isteyen birçok kişi sosyal tesisleri tercih ediyor. Peki, Bayramda sosyal tesisler açık mı? Kurban bayramında sosyal tesisler açık mı, kapalı mı? Bayramda sosyal tesisler kaçta açılıyor, kapanıyor?

Kurban bayramında sosyal tesislerden faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından Bayramda sosyal tesisler açık mı? Sorusu aktif olarak araştırılmakta ve merak edilmekte. Bayramın tadını çıkartmak isteyen birçok kişi sosyal tesisleri tercih ediyor. Peki, Bayramda sosyal tesisler açık mı? Kurban bayramında sosyal tesisler açık mı, kapalı mı? Bayramda sosyal tesisler kaçta açılıyor, kapanıyor?

BAYRAMDA SOSYAL TESİSLER AÇIK MI?

İBB tarafından konuya ilişkin olarak resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi. Buna göre Kurban bayramının 1.günü Çamlıca ve Florya tesislerinin yalnızca kafeterya bölümleri hizmet verecek Bayramın 2.gününden itibaren tüm tesisler tam kapasite hizmer verecektir.

Değerli misafirlerimiz,

Kurban bayramının 1.günü Çamlıca ve Florya tesislerimizin yalnızca kafeterya bölümleri hizmet verecektir.

Bayramın 2.gününden itibaren tüm tesislerimiz yeniden tam kapasite hizmet vermeye devam edecektir.