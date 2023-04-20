Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar noterler, sağlık ocakları, sağlık kurumları ve daha birçok yerin açık olup, olmadığını araştırmakta. Peki, Bayramda sağlık ocakları açık mı? Bayramda sağlık ocakları çalışıyor mu? Bayramda sağlık ocakları açık olacak mı?

Sağlık noktasında büyük bir öneme sahip olan sağlık ocaklarının bayramda açık olup olmadığı internet üzerinde Bayramda sağlık ocakları açık mı? Sorusu ile birlikte sorgulatılmakta. Bu haberimizde merak etmekte olan vatandaşlarımız için Bayramda sağlık ocakları açık mı? Sorusunu yanıtlayacağız. Peki, Bayramda sağlık ocakları açık mı? Bayramda sağlık ocakları çalışıyor mu? Bayramda sağlık ocakları açık olacak mı?

BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Resmi tatil olarak belirlenen Ramazan Bayramı boyunca sağlık ocakları kapalı olacak, muayene için randevu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek.

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesaisi uygulandığı için sağlık ocakları saat 13.00'e kadar açık olacak. 13.00'dan sonra ise nöbetçi sağlık ocakları hizmet verecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 geri geliyor. 3,5 günlük bir tatil olması bekleniliyor. Ramazan Bayramı, 21-23 Nisan tarihleri arasına denk gelmektedir.

BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ 2023

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar