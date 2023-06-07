Bayramda PTT açık mı? Bayramda PTT çalışıyor mu?

Bayramda PTT açık mı ve bayramda PTT çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda PTT açık mı? Bayramda PTT çalışıyor mu?