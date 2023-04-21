Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla beraber vatandaşlar bayramda pazarlar kurulacak mı? sorusunu araştırdı. Bayramda pazara gitmek isteyenlerin gündeminde yer alan Bayramda pazar kurulur mu? Bayramda pazarlar açık olacak mı? Bayramda semt pazarları kurulacak mı? sorularının yanıtı ise haberimizde yer alıyor.

Bayramda pazar kurulur mu? sorusu araştırılıyor. Ramazan Bayramı 21 Nisan itibari ile başladı. Bayramda pazardan alışveriş yapmak isteyenlerin merak ettikleri arasında ise bayramda pazarlar açık mı? sorusu yer aldı. Peki, Bayramda pazar kurulur mu? Bayramda pazarlar açık olacak mı? Bayramda semt pazarları kurulacak mı?

BAYRAMDA PAZAR KURULUR MU?

Ramazan Bayramı'nda çoğu semt pazarı kapalı olacak ve kurulmayacak. Bayramın bitmesinin ardından semt pazarları da kurulmaya başlayacak.