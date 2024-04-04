Bayram süresince otoyol ve köprülerin ücretsiz olup olmayacağına dair gündemde sorular var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen bilgilere göre, bu konuda detaylar netlik kazanacak. Otoyol ve köprülerin hangi tarihlerde ve ne zaman ücretsiz olacağıyla ilgili kesin bilgiler, resmi duyurularla belirlenecek. Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramında otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi?İşte konuya dair ayrıntılar...

RAMAZAN BAYRAMINDA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanacak olan kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, yap-işlet-devret projeleri haricinde otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz olacağı resmiyet kazanacak.

RAMAZAN BAYRAMINDA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde, Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması bekleniyor. Bu uygulama, bayram tatili boyunca vatandaşların daha rahat ve ekonomik bir şekilde seyahat etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasıyla birlikte, trafik yoğunluğunun azalması ve vatandaşların bayram süresince seyahatlerinin kolaylaşması hedeflenmektedir.