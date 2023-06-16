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Bu yıl Kurban Bayramı'nın uzatılması ile otoyollar ücretsiz mi 2023 ve Kurban Bayramı'nda otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi soruları sıklıkla araştırılıyor. Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2023? Kurban Bayramı'nda otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi? soruları merak ediliyor. Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2023? Kurban Bayramı'nda otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi? gündeme geliyor. Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2023? Kurban Bayramı'nda otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAMDA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2023?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA OTOYOLLAR, VAPURLAR, KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayımlanan kararda 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ KULLANIM SÜRESİ

Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek.

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece), 1 Temmuz Cuma gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle: