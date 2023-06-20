Bayramda otogarda yoğunluk: Bilet bulmakta zorlanıyorlar

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmalarının yetkilileri, otobüslerde yer olmadığını ifade ederken, en kısa mesafe otobüs bileti 200 liradan başlarken, en uzun mesafe ise bin liraya kadar yükseliyor.

Kurban Bayramı'nı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler şimdiden 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı. En kısa mesafe otobüs bileti 200 liradan başlarken, en uzun mesafe ise bin liraya kadar yükseliyor. 9 günlük tatili fırsat bilenler memleketlerine gitmek için bilet bulmakta zorlandıklarını söyledi.

"OTOBÜSLER DOLU, EK YAPMAK İÇİN OTOBÜS BULAMIYORUZ"

"ÇOK SIKINTI ÇEKTİK, ARA SEANSLARI BULDUM"

"ASKERİM BİLETİ ZOR BULDUM"

"ÇOK KALABALIK, SİVİL ARAÇLAR ALINMIYOR"

"EN KISA MESAFE 200 LİRA, EN UZUN İLAVE YAPINCA BİN LİRAYA KADAR YÜKSELİYOR"

İstanbul-Konya seferi yapan otobüsün şoförü Taner Bal, "En kısa mesafe 200 lira, en uzunu da 800 liraya kadar çıkıyor, ilave yapılınca da bin liraya kadar yükseliyor. Şu an yoğunluk normal, Konya'ya gideceğiz" dedi.