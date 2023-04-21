Ramazan Bayramının başlaması ile birlikte gündeme Bayramda otobüsler ücretsiz mi? Sorusu geldi. Merak edilenler arasında ise toplu taşımaların bayramda ücretsiz olup olmadığı sorusu de yer aldı. Peki, Bayramda otobüsler ücretsiz mi? Bugün İETT ücretsiz mi, toplu taşıma ücretsiz mi?

21 Nisan'da kutlanacak olan Ramazan Bayramının başlaması ile birlikte arama motorlarında Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu araştırılmakta. Genellikle resmi tatillerde toplu taşımanın ücretsiz olması nedeniyle vatandaşlar tarafından bugün toplu taşımanın ücretli mi, ücretsiz mi sorusu merak konusu oldu. Peki, Bayramda otobüsler ücretsiz mi? Bugün İETT ücretsiz mi, toplu taşıma ücretsiz mi?

BAYRAMDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda toplu taşımalar ücretsiz olacak. İzmir, Ankara ve İstanbul illerinde vatandaşlar toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilecek. Toplu taşıma 24 Nisan saat 07.00'ye kadar ücretsiz.

2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 geri geliyor. 3,5 günlük bir tatil olması bekleniliyor. Ramazan Bayramı, 21-23 Nisan tarihleri arasına denk gelmektedir.

BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ 2023

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar