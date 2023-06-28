Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Bayramda otobanlar ücretsiz mi, paralı mı? Bayramda sosyal tesisler açık mı? İşte detaylar.

Bayramda otobanlar ücretsiz mi? Bayramda otobanları kullanacak olan vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Seyahat edecek olan kişiler, internet üzerinde araştırmalarına devam ediyor. Peki, Bayramda otobanlar ücretsiz mi? Bugün otobanlar ücretli mi, paralı mı? Bugün yollar, otobanlar bedava mı? İşte bayramda ücretsiz olan yollar ve otobanlar hakkında merak edilenler.

BAYRAMDA OTOBANLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Bu sayede tatil süresi boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz şekilde kullanılabilecek. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.

Bayram tatilinde kapalı olan yerler;