Bayramda noterler açık mı? Bugün noterler açık mı, hangi noter açık?

Noterler bayramda açık mı? Ramazan Bayramı'nda noter açık mı, kapalı mı? Bayramda noterler çalışıyor mu? soruları araştırılıyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşların gündeminde Noterler bayramda açık mı? Ramazan Bayramı'nda noter açık mı, kapalı mı? Bayramda noterler çalışıyor mu? soruları yer aldı.

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?

Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Buna göre Noter işlemi yapacak olan vatandaşlar, işlemlerini bayram tatilinden sonra gerçekleştirebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurlar için bayram öncesindeki 1.5 günlük sürenin idari izin olarak değerlendirileceğini duyurdu.

Bu kararla birlikte, kamu kurumu çalışanları 8-9 Nisan tarihlerinde idari izinli olacaklar. İdari izin öncesi 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günlerine denk geldiğinden, hafta sonu tatili bayram tatiline eklenmiş olacak.