Bayramda Noterler açık mı? Bayramda Noterler çalışıyor mu?
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Bayramda Noterler açık mı ve bayramda Noterler çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda Noterler açık mı? Bayramda Noterler çalışıyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sorası Kurban Bayramı hakkında detaylar merak edildi ve bayramda Noterler açık mı merak edildi.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi: 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi
BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?
Noterlerin resmi tatiller ile ilgili kararı yoktur. Özel sektör çalışma esaslarına göre çalışmaktadır.