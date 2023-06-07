Bayramda Noterler açık mı? Bayramda Noterler çalışıyor mu?

Bayramda Noterler açık mı ve bayramda Noterler çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda Noterler açık mı? Bayramda Noterler çalışıyor mu?