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Bayramda Noterler açık mı? Bayramda Noterler çalışıyor mu?

Bayramda Noterler açık mı? Bayramda Noterler çalışıyor mu?

Gündem Haberleri

Bayramda Noterler açık mı ve bayramda Noterler çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda Noterler açık mı? Bayramda Noterler çalışıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sorası Kurban Bayramı hakkında detaylar merak edildi ve bayramda Noterler açık mı merak edildi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi: 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?

Noterlerin resmi tatiller ile ilgili kararı yoktur. Özel sektör çalışma esaslarına göre çalışmaktadır.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kurban Bayramı Gündem Yaşam Haberler

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