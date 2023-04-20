Bayramda noterlerin hizmet vermeye devam edip etmeyeceği Bayramda noterler açık mı? Sorusu ile birlikte olmak üzere internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bayramda noterler açık mı? 2023 Bayram günü noterler açık mı olacak, kapalı mı? Noter şubeleri Bayramda açık mı?

Ramazan ayının sonunun yaklaşması ile birlikte bayama dair araştırmalar hız kazanıyor ve gündemde Bayramda noterler açık mı? Sorusu yer alıyor. Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Bayramda noterler açık mı? Sorusu, arefe günü işlem yapmak isteyenler tarafından araştırılmakta. Peki, Bayramda noterler açık mı? 2023 Bayram günü noterler açık mı olacak, kapalı mı? Noter şubeleri Bayramda açık mı?

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?

Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Buna göre Noter işlemi yapacak olan vatandaşlar, işlemlerini bayram tatilinden sonra gerçekleştirebilecek.

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

2023 yılında arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe tekabül etmektedir. 20 Nisan Perşembe gününün arefe günü olması nedeniyle bütün noterler yarım gün olacak şekilde hizmet verecektir. Yarım gün mesainin ardından hiçbir Noter açık olmayacaktır. Buna göre Noter işlemlerinizi daha öncesinde tamamlamanız gerekmektedir.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 geri geliyor. 3,5 günlük bir tatil olması bekleniliyor. Ramazan Bayramı, 21-23 Nisan tarihleri arasına denk gelmektedir.

BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ 2023

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar