Bayramda noterler açık mı? 2023 Bayram günü noterler açık mı olacak, kapalı mı? Noter şubeleri Bayramda açık mı?
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Bayramda noterlerin hizmet vermeye devam edip etmeyeceği Bayramda noterler açık mı? Sorusu ile birlikte olmak üzere internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bayramda noterler açık mı? 2023 Bayram günü noterler açık mı olacak, kapalı mı? Noter şubeleri Bayramda açık mı?
Ramazan ayının sonunun yaklaşması ile birlikte bayama dair araştırmalar hız kazanıyor ve gündemde Bayramda noterler açık mı? Sorusu yer alıyor. Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Bayramda noterler açık mı? Sorusu, arefe günü işlem yapmak isteyenler tarafından araştırılmakta. Peki, Bayramda noterler açık mı? 2023 Bayram günü noterler açık mı olacak, kapalı mı? Noter şubeleri Bayramda açık mı?
Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Buna göre Noter işlemi yapacak olan vatandaşlar, işlemlerini bayram tatilinden sonra gerçekleştirebilecek.
2023 yılında arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe tekabül etmektedir. 20 Nisan Perşembe gününün arefe günü olması nedeniyle bütün noterler yarım gün olacak şekilde hizmet verecektir. Yarım gün mesainin ardından hiçbir Noter açık olmayacaktır. Buna göre Noter işlemlerinizi daha öncesinde tamamlamanız gerekmektedir.
2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 geri geliyor. 3,5 günlük bir tatil olması bekleniliyor. Ramazan Bayramı, 21-23 Nisan tarihleri arasına denk gelmektedir.
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar