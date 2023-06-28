Bayramda müzeler açık mı 2023? Kurban Bayramı'nda müzeler, saraylar ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda hangi yerler ziyarete açık? merak ediliyor. Bayramda müzeler açık mı 2023? Kurban Bayramı'nda müzeler, saraylar ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda hangi yerler ziyarete açık? gündeme geliyor. Peki, Bayramda müzeler açık mı 2023? Kurban Bayramı'nda müzeler, saraylar ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda hangi yerler ziyarete açık?

Bayramda müzeler açık mı 2023? Kurban Bayramı'nda müzeler, saraylar ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda hangi yerler ziyarete açık? gündeme geliyor. Milli Saraylar Başkanlığı resmi sitesinden konuya ilişkin bilgi verdi. Bayramda müzeler açık mı 2023? Kurban Bayramı'nda müzeler, saraylar ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda hangi yerler ziyarete açık? merak ediliyor. Bayramda müzeler açık mı 2023? Kurban Bayramı'nda müzeler, saraylar ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda hangi yerler ziyarete açık? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI 2023?

Milli Saraylar Başkanlığı resmi sitesinden konuya ilişkin bilgi verdi. Buna göre, Milli Saraylara bağlı tarihi mekanlarda; bayramın birinci günü Topkapı Sarayı açık, diğer saray, köşk ve kasırlar kapalı olacaktır. Bayramın ikinci günü tüm tarihi mekanlarda ziyaret kaldığı yerden devam edecektir.

KURBAN BAYRAMI'NDA MÜZELER, SARAYLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nda müzeler veya saraylar ücretsiz olması konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

BAYRAMDA HANGİ YERLER ZİYARETE AÇIK?

Bayramda ziyarete açık yerler değişkenlik gösterebiliyor. Bunun için Milli Saraylar Başkanlığının resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

BAYRAMDA HANGİ YERLERİN ZİYARETE AÇIK (TIKLAYINIZ)