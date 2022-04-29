Bayramda müzeler açık mı? Bayram günü yaklaştıkça bayramda akraba ziyaretlerinin yanı sıra insanların aklına gezmek, seyahat etmek, farklı yerler görmek de gelebiliyor. Bayramı müze ziyaretleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar Bayramda müzeler açık mı 2022? Bayramda hangi müzeler açık? Bayramda müzeler kapalı mı, müzeye giriş var mı? Ramazan Bayramı'nda müzeler açık mı? sorularına yanıt aradı.

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve İstanbul Yıldız Sarayı Müzesi ile bağlı birimleri Salı günü; Hisarlar Müzesi ile bağlı birimleri, İstanbul Kariye Müzesi, İstanbul Fethiye Müzesi Çarşamba günü ziyarete kapalıdır. Bu müzeler dışında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müzeler ise Pazartesi günleri hariç her gün ziyarete açıktır. Ayrıca, müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13.00'a kadar kapalıdır.

Müze ve Örenyerlerine girişlerde Öğrencilerden ücret alınıyormu, ayrıca grup indirimi varmı?

25.06.2010 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan 2010 yılı "Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Esas ve Usuller" kapsamında 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar (okul gezilerinde gruba refakat eden öğretmenler) müze ve örenyerlerini ücretsiz ziyaret edebilmektedirler. Bu gruba girmeyen ziyaretçiler için Müzekart hizmeti yürürlüğe girmiş olup; gişe ve örenyerlerinden temin edilebilen Müzekart ile ziyaretçiler Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerini bir yıl boyunca ücretsiz ziyaret edebilmektedir. Müzekart ile ilgili daha detaylı bilgilere www.muzekart.com adresinden ulaşılabilmektedir. Bakanlığımızca Ayrıca bir grup indirimi uygulanmamaktadır.

Müze ve örenyerlerinden kimler ücretsiz faydalanabilir?

-18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,

-65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

-Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı engelliler ve bir refakatçisi,

-Er ve erbaşlar,

-ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri,

-Basın kimlik kartı sahipleri,

-Seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri,

-Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına haiz profesyonel turist rehberleri,

-Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları,

-0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar,

-Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci grupları (ülkemizdeki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla)

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